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مع اقتراب إجراء الانتخابات.. أساتذة قانون دستوري يكشفون دور عضو مجلس الشيوخ فى الغرفة التشريعية الثانية.. ويؤكدون: من حقه تقديم أى دراسات أو مقترحات أو طلبات مناقشة عامة بشأن أى موضوعات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:06 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
صلاح فوزي يكشف دور عضو مجلس الشيوخ

عبد الله المغازى: 

مجلس الشيوخ صاحب رأى استشارى لرئيس الجمهورية والبرلمان

برلمانى:

من حق عضو مجلس الشيوخ تقديم إقتراح برغبة وطلب مناقشة عامة للحكومة



مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ فى شهر أغسطس المقبل ، وتشكيل غرفة تشريعية ثانية بجانب مجلس النواب ، أصبح لدى عضو مجلس الشيوخ دور منوط به القيام به بحكم الدستور ، وأكد عدد من أستاذة القانون الدستورى والنواب أن دور عضو مجلس الشيوخ يتمثل فى حقه أن يقترح تقديم طلبات مناقشة عامة وإبداء رغبة فى مناقشة السياسة العامة للدولة ، وإستيضاح رأى الحكومة فى مسألة من المسائل ، بالإضافة إلى أن عضو مجلس الشيوخ عليه دور هام فى توسيع الدائرة الديمقراطية من خلال إعداد دراسات عن تعميق الديمقراطية وتقديم اقتراحات عن المقومات الأساسية للمجتمع وتوسيع القاعدة الديمقراطية.



فى البداية قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور إن دور عضو مجلس الشيوخ يختلف تماما عن دور عضو مجلس النواب ، وليس هناك أى وجه للمقارنة بينهما.


وأشار فوزى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن دور عضو مجلس الشيوخ يتمثل فى إبداء رأيه من خلال الدراسة والمقترحات بشأن ما يتعلق بالحقوق والحريات العام والواجبات.


كما أوضح أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور أن عضو مجلس الشيوخ يقوم بدراسة ما يتعلق بالسلام الإجتماعى وما يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الإجتماعية والثقافة والاقتصادية.


وتابع: من حق عضو مجلس الشيوخ أن يقترح تقديم طلبات مناقشة عامة وإبداء رغبة فى مناقشة السياسة العامة للدولة ، وإستيضاح رأى الحكومة فى مسألة من المسائل.



أكد الدكتور عبدالله المغازي ، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق أهمية مجلس الشيوخ القادم حيث إنه له دورا مهما فى بحث فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وايضا معاهدات الصلح والتحالف وايضا المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة وكذلك مشروعات القوانين والتشريعات التى تحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور.


وأضاف المغازي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون  مجلس الشيوخ  قد اشترط ان تكون سن المرشح لا تقل 35 سنة ومؤهل عال وهذا يدل ان نوعية الأعضاء ستكون من اصحاب الخبرات والكفاءات ويعتبر مجلس الشيوخ صاحب رأى استشارى لرئيس الجمهورية ومجلس النواب وبالتالى دوره مختلف عن دور مجلس النواب صاحب الدور الرقابى والتشريعى.



وأكد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب السابق ان مجلس الشيوخ القادم سيكون مجلس حكماء سيوفر الكثير من الوقت والجهد والأموال على الدولة المصرية.


واختتم تصريحاته قائلا: بالتأكيد مجلس الشيوخ القادم سيكون اضافه قوية للحياة التشريعية والسياسية فى مصر ونأمل من القامات الوطنية التى ستدخل ان تضيف للحياة التشريعية والسياسية الكثير لمصر.


وقال النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن دور عضو مجلس الشيوخ يتمثل فى أخذ رأيه فى معاهدات الصلح  ، كما أنه لديه الحق فى تقديم إقتراح برغبة وطلب مناقشة عامة مع الحكومة عن أى موضوع ، مشيرا إلى أن الإقتراح برغبة وطلب المناقشة العامة يعتبران نفس الأدوات الرقابية التى يستخدمها عضو مجلس النواب.



كما اوضح كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن دوره عضو مجلس الشيوخ يتمثل فى العمل على توسيع الدائرة الديمقراطية من خلال إعداد دراسات عن تعميق الديمقراطية وتقديم اقتراحات عن المقومات الأساسية للمجتمع وتوسيع القاعدة الديمقراطية.


وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه من حق عضو مجلس الشيوخ أن يقدم على سبيل المثال دراسات عن كيفية تنشيط الأحزاب ومقترحات بشأن مشكلة سد النهضة ومشكلة محو الأمية ، سواء كانت هذه الدراسات فى الدستور أو فى الحياة اليومية.


وتابع : من الممكن ان يقدم عضو مجلس الشيوخ ايضا دراسات عن كيفية تنمية حقوق الانسان لدى المواطن وتحقيق المساواة بين المواطنين ودعم حقوق المرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة.


واختتم: من حق عضو مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القوانين المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بشأن قضايا مهمة مثل مشروع قانون الإيجار القديم.
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