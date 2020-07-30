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برلمان

برلمانى: مجلس الشيوخ سيوسع قاعدة المشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرار السياسى والتشريعى

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن عودة مجلس الشورى بمسماه الجديد "مجلس الشيوخ " يعتبر بمثابة توسيع للقاعدة الديمقراطي أو المجمع الديمقراطى ، وكأننا نساهم فى زيادة الجمعية العمومية للديمقراطية.

وأشار كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود مجلس الشيوخ يساهم فى توسيع حقوق سياسية جديدة يمارسها المواطن ، حيث تم منح المواطن حقه فى ان يشارك فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى لم تكن موجودة منذ فترة ، بالإضافة إلى حقه فى المشاركة فى انتخابات مجلس النواب وانتخابات المحليات.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ يأتى فى إطار إقرار من الدستور لتشكيله ، والذى يعتبر بمثابة إلزام لإعادته بشكله الجديد ، 

وتابع : علينا أن نحترم هذا الإلتزام الدستورى ، وان تكون هناك مشاركة فعالة من المواطنين فى انتخابات مجلس الشيوخ ، وألا نترك هذا الحق الدستورى ، لأنه بمثابة توسيع لقاعدة المشاركة المجمعية فى إتخاذ القرار السياسى والتشريعى.
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