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محافظات

محافظ المنوفية يوافق على إلحاق الأطفال مجهولي النسب بمدارس الأورمان الفندقية بالمجان

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:23 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
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محمد أمين
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي إلحاق الأطفال مجهولي النسب المودعين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية بمدارس الأورمان الفندقية بالمجان. 


يأتي هذا في إطار تضافر كافة الجهود والتعاون الدائم والوثيق مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق بين جمعية الأورمان ووزارة التضامن الإجتماعي لتقديم كافة الخدمات للأطفال مجهولي النسب .

وأكد رئيس مجلس إدارة مدارس الأورمان الفندقية أن مدارس الأورمان الفندقية دشنت مبادرة لإلحاق مجهولي النسب المودعين بتلك المؤسسات بمدارسها الفندقية بكافة فروعها بالهرم وكرداسة وطنطا وشبرا بدون أي مصروفات دراسية نهائيًا ( مجانًا 100 % ) وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار دعم تلك الفئات والتواصل معهم من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مؤكدًا على أن  الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لهؤلاء الفئة حفاظًا على حقوقهم.
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