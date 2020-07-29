نهب مال عام وتضييع أراضي دولة.. إحالة قيادات إدارة الأملاك بالمنوفية إلى النيابة

أ حال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، المسئولين بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمنوفية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيال واقعة تزييف للحقائق في محاولة لتسهيل الاستيلاء على المال العام وضياع أراضي الدولة وإكساب حق غير مشروع.





وبحسب بيان، الأربعاء، أحيل المختصون بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي النيابة العامة لقيامهم بإرسال خطاب بالمخالفة للقانون لمديرية المساحة بشأن قطعة أرض أملاك دولة مقام عليها محطة صرف صحي بناحية قويسنا ومتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، ما يساعد في تسهيل الاستيلاء علي المال العام وتزييف الحقائق.





جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بهذا الأمر.



