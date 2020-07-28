رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات المكلفة بوضع التقرير النهائى لجاهزية كلية الإعلام لبدء الدراسة بها فى العام الجامعى القادم بتفقد كلية الإعلام.





تفقدت اللجنة مبنى الكلية بالكامل وما يضمه من مدرجات ومعامل الصوتيات والجرافيكس واستوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة والقاعات الدراسية والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، والمصاعد ودورات المياه، ومدخل الكلية والمصاعد، ووضعت التقرير النهائى عن تجهيزات الكلية.





أكد مبارك أن استوديوهات الكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة، وأعمال العزل الصوتى، والكاميرات والميكروفونات لتبدأ الدراسة بالكلية بكامل طاقتها لإعداد وتأهيل خريجين متميزين فى مختلف تخصصات المجال الإعلامى.



