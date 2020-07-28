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تعليم

رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:44 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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محمد أمين
 قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات المكلفة بوضع التقرير النهائى لجاهزية كلية الإعلام لبدء الدراسة بها فى العام الجامعى القادم بتفقد كلية الإعلام. 


تفقدت اللجنة مبنى الكلية بالكامل وما يضمه من مدرجات ومعامل الصوتيات والجرافيكس واستوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة والقاعات الدراسية والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، والمصاعد ودورات المياه، ومدخل الكلية والمصاعد، ووضعت التقرير النهائى عن تجهيزات الكلية. 

أكد مبارك أن استوديوهات الكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة، وأعمال العزل الصوتى، والكاميرات والميكروفونات لتبدأ الدراسة بالكلية بكامل طاقتها لإعداد وتأهيل خريجين متميزين فى مختلف تخصصات المجال الإعلامى.  

ضمت اللجنة الدكتور حمدى حسن عضو لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والعميد الدكتور محمد فهمى عبد العليم رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، العميد إيهاب سمير من الرقابة الإدارية، ورافقهم فى الجولة المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والدكتور عبد الجواد سعيد القائم بعمل عميد الكلية، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلام
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