إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة المنوفية .. تفاصيل

نجح فريق طبي من أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية ، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، في إعادة توصيل إصبع مبتور لاحدي مرضي حالات الطوارئ باستخدام الميكروسكوب الجراحى .





واشاد رئيس الجامعة، باعضاء هيئة التدريس والأطباء في استقبال حالات الطوارئ يوميا خلال الفترة الماضية و تحملهم اعباء تقديم الرعاية الطبية لحالات الطوارئ والحالات الحرجة بالمحافظة خلال جائحة فيروس كورونا .





وأكد علي أن الجامعة تسعي دائما إلي توفير أحدث الأجهزة الطبية والعلاجية لتقديم أفضل خدمة طبية للمريض .





وأوضح الدكتور محمد مجاهد استاذ و رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية، ان المريض كان يعاني من قطع شبه كامل بأصبع الإبهام باليد اليمنى نتيجة إستخدام آلة حادة أثناء عمله ، و بعد مناظرة الحالة و عمل الفحوصات الطبية اللازمة و بإستخدام أحدث التقنيات الحديثة تم توصيل الإصبع بالميكروسكوب الجراحى و التأكد من سريان الدم به ، مشيرا إلي أن المريض يخضع للمتابعة بقسم جراحة التجميل.





من جانبه، وجه الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الشكر لجراحى التجميل و الأطباء و الصيادلة و التمريض و العاملين بالمستشفيات الجامعية علي الجهد المبذول في تقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة.



