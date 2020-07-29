الأدوية والمستشفيات وأجهزة التنفس.. متحدث الوزراء يطمئن المصريين بشأن وضع كورونا في مصر

كشف المستشار نادر سعد متحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ، عن وضع المستشفيات الحكومية والتي تواجه فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وطمئن سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، والمذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاربعاء، المواطنين بشأن وضع مرضى كورونا في مصر الفترة الأخيرة، قائلا :"المستشفيات في وضع أفضل من بداية الأزمة والضغط خف بشكل كبير".





وأضاف المستشار نادر سعد متحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، انه كنا نعاني من نقص في الأدوية الأساسية نتيجة لتخزين الأدوية من قبل المواطنين، لافتا إلى أن الدولة حلت المشكلة بسرع كبيرة وتم مضاعفة الكميات المنتجة وما كان ينتج في ٤ أشهر تم إنتاجية في أسبوع واحد فقط.





وفي السياق نفسه أشار المستشار نادر سعد متحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لدينا ٤ آلف جهاز تنفس صناعي لمرضى فيروس كورونا المستجد وعلى تلك الأجهزة ١١٠ فقط شخص مصاب بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد رسالة اطمئنان للجميع.



