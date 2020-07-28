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توك شو

أخبار التوك شو.. التموين تصدم جماهير الزمالك ومرتضى منصور بخصوص نادي القرن.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلن موعد التوصل للقاح كورونا.. وتحذير من أحمد موسى لخبراء المياه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:50 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة و الوقاية، إننا مازلنا فى مرحلة الحظر وعلى الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


حذر الإعلامي أحمد موسى، الخبراء في مجال المياه من التصريحات التي يطلقوها بشأن نهر النيل، قائلا :"حلل واشرح الأمور فقط".


كشف المهندس سعيد حماد المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، عن أن التكنولوجيا المستخدمة في مصانع الغزل والنسيج في الروبيكي الأحدث في العالم.


أكد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني أن مصر تتعامل مع قضاياها بمنطق العملية الجراحية وليس ترحيل المشكلات كما كان يحدث في أوقات سابقة.


قال السيد قصير وزير الزراعة، إن الدولة في الفترة الأخيرة تعمل علي ايجاد مصادر للمياة من مصادر متعددة، مضيفا أن الدول تهدف الوصول لبدائل في مجال المياه.

أكد هشام عبد الخالق نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة السينما أن دور العرض السينمائي تأثر بشكل كبير بعد أزمة كورونا مؤكدا أن صناعة السينما أصبحت في خطر بعد الخسائل الكبيرة التي حدثت.

عرضت قناة العربية تقريرا مصورا يوضح أن فيروس كورونا تسبب فى مشكلات كثيرة لدى دول العالم، والجميع يبحث عن الوصول لحل للقضاء عليه.

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، إنه على مدار السنوات الماضية سجل ناديا الزمالك والأهلي علامات تجارية.

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