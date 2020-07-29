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أخبار العالم

البكوش: ليبيا تدخل المستوى الوبائي الرابع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:15 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
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قسم الخارجي

كشف رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا، خليفة البكوش، عن دخول الدولة المستوى الوبائي الرابع المتمثل في مرحلة الانتشار المجتمعي.


وقال البكوش، في مؤتمر صحفي، إن صعوبة الوضع الوبائي في ليبيا يفرض ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية الموصى بها.


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وطالب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا جميع الجهات التنفيذية في الدولة برفع حالات الاستعداد؛ نظرا لخطورة الوضع الوبائي.


وشدد على أن مسؤولية مواجهة وباء كوفيد 19 مسئولية يتضامن فيها جميع فئات الشعب وتقع على عاتق الجميع.

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