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أخبار العالم

ليبيا تحتاج لكل ما هو عربي.. وزيرا خارجية السعودية والمغرب يبحثان الأوضاع في المنطقة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، مباحثات رسمية مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى المغرب، حيث تم استقباله في مقر وزارة الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اللقاء، أن هناك توافقا في الرؤى مع المغرب ضد التدخل الأجنبي في المنطقة، ومشددا على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين.

وحول الوضع في ليبيا، أعرب الوزير السعودي عن قلق المملكة الكبير من تأثير الوضع في ليبيا على الأمن الإقليمي العربي، مؤكدا أن الحل السياسي الليبي هو ما ينهي الاقتتال والتدخل الأجنبي.

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي: "نحن قلقون بشأن ما يجري في ليبيا"، موضحا أن الحل في ليبيا يجب ان يكون سياسيا والتدخل العسكري الأجنبي يصعب الوضع.

وأكد بوريطة أن "ليبيا بحاجة إلى كل ما هو عربي.. فلا يجب أن يغيب العرب عن الحل في ليبيا".
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