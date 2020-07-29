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رياضة

بيراميدز راحة 48 ساعة في عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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حسن العمدة
قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة خلال عيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية.

ويختتم فريق بيراميدز معسكره بمدينة برج العرب ظهر الخميس، بعدما خوض ٣ مباربات ودية، واحدة أمام الزمالك، ومباراتين أمام النادي المصري.

ويحصل الفريق على راحة سلبية خلال يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الفريف تدريباته مجددا بداية من يوم الأحد المقبل بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة طنطا في الجولة ١٩ للدوري والمحدد لها يوم ١٠ أغسطس المقبل.
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