حق الدولة لازم يرجع.. لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة 9511 حالة تعد ولن نتوقف

أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة ، إن الموجة الحالية من الإزالة إزالة ٩٥١١ حالة تعد والمواجهة مستمرة، وكل موجات الإزالة لم تتوقف إلا بعد التخلص من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة. قال





وأضاف أحمد أيوب في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": " الرقابة الإدارية جزء من تشكيل اللجنة وكل حالة يظهر فيها تهاون في تنفيذ الإزالات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".





وتابع أحمد أيوب: "تعليمات للمحافظين من اللجنة بمنع عودة التعدي على أراضي الدولة مرة وتتم ازالة المخالفات من قبل قوات إنفاذ القانون". أخرىازالةإنفاذ





وأكمل أحمد أيوب : "حال عودة التعدي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤول عن التعدي حتى وإن كان مسؤولاً".



