ما ضافت إلا ما فرجت.. ياسمين علي توجه رسالة محفزة لمتابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين علي صورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتضمنت الصورة رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بإنستجرام قائلة "ما ضافت الا ما فرجت".





وشاركت ياسمين علي مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي





وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



