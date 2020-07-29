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رياضة

في لقاء ودي.. بيراميدز يكتفي بهدف نظيف في شباك المصري

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:02 م
لقاء بيراميدز والمصري
لقاء بيراميدز والمصري
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على منافسه المصري بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن الاستعداد لإستئناف بطولة الدوري الممتاز من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.


وتمكن دودو الجباس لاعب نادي بيراميدز من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة 20 من خلال ركلة جزاء .


جاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى:


حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح

خط الدفاع: محمد عبد الفتاح – إبراهيم الغنام – أحمد يوسف – محمد عبد السلام

خط الوسط: عبد الناصر دى ماريا – سعيدو سيمبوريه – عبد الرحمن زين – حجاج عويس

خط الهجوم: محمد شيكا – محمد الجمل


وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:


حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق ، وخط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني ،وخط الهجوم : محمد الجباس 
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