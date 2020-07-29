في لقاء ودي.. بيراميدز يكتفي بهدف نظيف في شباك المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على منافسه المصري بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن الاستعداد لإستئناف بطولة الدوري الممتاز من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.









وتمكن دودو الجباس لاعب نادي بيراميدز من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة 20 من خلال ركلة جزاء .









جاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى:









حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح





خط الدفاع: محمد عبد الفتاح – إبراهيم الغنام – أحمد يوسف – محمد عبد السلام





خط الوسط: عبد الناصر دى ماريا – سعيدو سيمبوريه – عبد الرحمن زين – حجاج عويس





خط الهجوم: محمد شيكا – محمد الجمل









وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:









حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق ، وخط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني ،وخط الهجوم : محمد الجباس