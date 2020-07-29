AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:08 م
المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
Advertisements
سامح سلام
هنّأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال المطران جورج شيحان في بيان صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "باسم إيراشية القاهرة المارونية الممثلة في سيادة المطران جورج شيحان رئيسها الأعلى، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها وجماعة المؤمنين أبناء الطائفة في مصر، نرسل كلمة تهنئة ومحبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبناء مصر الحبيبة، بمناسبة  حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها بالخير والسعادة والسلام".

اقرأ أيضا ..


كما هنأ المطران في بيانه، فضيلة الدكتور الإمام أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي  وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعيد الأضحى.

وأضاف المطران في بيانه :"ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وينصرها على أعدائها وعلى الإرهاب، وأن يمن الله علي أرضها بالفرح والسلام، وبمزيد من التنمية والازدهار. كل عام وانتم جميعا بخير".

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بعث في وقت سابق اليوم برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطران الطائفة المارونية يهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بعيد الفطر المبارك

مطران الطائفية المارونية بالقاهرة: الرئيس السيسي أعاد إلى المنطقة الاستقرار والأمن

مهنئا الرئيس السيسي.. المطران شيحان: ثورة 30 يونيو قضت على الإرهاب وفتحت أبواب التنمية

تعليق لافتات على واجهة كاتدرائية الظاهر.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

ترشيحاتنا

للنصب عليك.. 4 أسرار يخفيها عنك الميكانيكي

60 دقيقة.. طلائع الجيش يحرج الزمالك بـ 10 لاعبين.. والأبيض يكتفي بالفرجة

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

بعد زواجه منها.. فتاة تتنازل عن اتهام شاب باغتصابها

AdvertisementS

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

كيف نجحت الدولة في تجنب السيناريو الأوروبي والأمريكي مع كورونا.. رئيس الوزراء يوضح

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

شاهد| دفاع مودة الأدهم يعلن عن مفاجأة عقب الحكم عليها بالحبس سنتين

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

نقابة المهن الموسيقية توضح الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

كنت مصابا بفيروس سي.. أحمد موسى ينهار من البكاء على الهواء.. تفاصيل بالفيديو

اخبار الفن .. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى .. زكى فطين عبد الوهاب يدخل قبر والده .. شيرين تهاجم يوسف الشريف

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم

طرق منزلية فعالة لـ علاج الفشل الكلوى

جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد