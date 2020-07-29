المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنّأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.







وقال المطران جورج شيحان في بيان صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "باسم إيراشية القاهرة المارونية الممثلة في سيادة المطران جورج شيحان رئيسها الأعلى، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها وجماعة المؤمنين أبناء الطائفة في مصر، نرسل كلمة تهنئة ومحبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبناء مصر الحبيبة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها بالخير والسعادة والسلام".





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كما هنأ المطران في بيانه، فضيلة الدكتور الإمام أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعيد الأضحى.





وأضاف المطران في بيانه :"ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وينصرها على أعدائها وعلى الإرهاب، وأن يمن الله علي أرضها بالفرح والسلام، وبمزيد من التنمية والازدهار. كل عام وانتم جميعا بخير".





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بعث في وقت سابق اليوم برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك.