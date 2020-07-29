بعشرة لاعبين.. طلائع الجيش يتعادل مع الزمالك وديا 1-1.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ودية بطابع رسمي.





ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.





الشوط الأول..

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بالهدف الأول في شباك الزمالك، ثم رد الأبيض سريعاََ ليعيد المباراة لنقطة التعادل من جديد.





سجل كريم طارق الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة السادسة بعد تمريرة محمد ناصف السحرية، واستغلال طارق دربكة الدفاع.





ورد الزمالك جاء سريعاََ، وسجل هدف التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 7، الذي توغل واستقبل كرة سجلها في شباك الجيش دون تردد.





هدد طلائع الجيش مرمى الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما، وكاد أن يتقدم بالهدف الثاني.





توغل عمار حمدي لاعب طلائع الجيش بين دفاعات الزمالك ومر من محمود علاء ويدخل منطقة الجزاء، ليجد نفسه في مواجهة ابو جبل، وفور تسديدة يتدخل حازم امام بدفعه فيجعله يسددها بعيدة عن المرمى.





وتلقى كريم طارق صاحب هدف طلائع الجيش بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع احد لاعبي الزمالك.





وتبادل الفريقين الهجمات، ووصل كل منهما الى مرمى الآخر ولكن دون تسجيل اهداف اخرى.





واختتمت الدقيقة 30 من عمر المباراة بثلاث ركنيات لطلائع الجيش، ولكن بدون خطورة حقيقة على مرمى الزمالك.





وتوقفت المباراة مرة اخرى ولكن هذه المرة لالتقاط اللاعبين انفاسهم، واتخاذ التعليمات من الجهاز الفني.





وتراجع الاداء بشكل ملحوظ في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، والهجمات تقلصت ولم يهدد أحد الفريقين مرمى الآخر حتى انتهاء شوط المباراة الأول.





وانتهى الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1.





الشوط الثاني..

واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش، في الدقيقة 48، من عمر المباراة.





وطالب نادر حكم الفيديو بالعودة للفار، وبالفعل تم إلغاء قرار ركلة الجزاء واستمرار المباراة كما كانت بنفس النتيجة.





وقرر محمد معروف طرد محمد اشرف روقة بعد التحامه مع اسامة فيصل لاعب الزمالك في الدقيقة 53.





وحاول الزمالك العودة للهجوم، والتقدم على طلائع الجيش ونظم العديد من الهجمات ولكن لم تسفر عن أهداف حتى الدقيقة ٦٠





تعرض مصطفى محمد نجم الزمالك لإصابة قوية في المباراة الودية التي تجمع الفريق الأبيض مع طلائع الجيش ليخرج على إثرها محمولا على نقالة.





وتوقفت المباراة لمدة دقيقة قبل خروج مصطفى محمد محمولا؛ لعلاج زميله بالفريق أحمد سيد زيزو، الذي سقط أرضا بدون أي مشاركات عنيفة معه.





وقام الجهاز الطبي بتقديم العلاج لزيزو قبل أن يتم تبديله.





وحل محمد عنتر بديلا لـ سيد زيزو في الدقيقة 65 من عمر المباراة، و كابونجو كاسونجو بدلاََ من مصطفى محمد.



