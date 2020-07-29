AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العربية: طائرة شحن تركية تفرغ حمولتها في قاعدة الوطية الليبية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
ذكرت فضائية العربية السعودية، اليوم الأربعاء عن تفريغ طائرة شحن تركية لحمولتها في قاعدة الوطية الليبية. 

ومن ناحية أخرى، رصدت مواقع المراقبة الجوية في العالم، استمرار نقل تركيا للمرتزقة من غازي عنتاب التركية إلى الأراضي الليبية، وذلك عبر طائرات النقل الجوي العسكري. 

وذكرت مجلة "فورين  بوليسي" الأمريكية في تقرير لها أن مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بتوقيع عقوبات على تركيا بسبب الحرب في ليبيا.

وقالت إن المشرعين الأمريكيين يقدمون مشروع قانون يجبر إدارة ترامب على فرض عقوبات على تركيا "لتأجيج الحرب الأهلية في ليبيا"، حيث حذرت وزارة الدفاع من نشر المرتزقة الأجانب في منطقة الحرب.

وأضافت أن قانون الاستقرار الليبي، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، ما يمنح البيت الأبيض فسحة واسعة من الوقت لإلغاء تأشيرات الولايات المتحدة أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحف ليبية: حفتر يقوم بدور بطولي في حربه ضد الإرهاب

العربية: إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

طائرة شحن عسكرية تركية تفرغ حمولتها في مطار معيتيقة الليبي

طائرة شحن تركية تهبط في قاعدة الوطية الليبية

طائرة الشحن التركية الثالثة تغادر قاعدة الوطية في ليبيا

ترشيحاتنا

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

بعد زواجه منها.. فتاة تتنازل عن اتهام شاب باغتصابها

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل وصيغة التكبيرات؟

الزمالك وطلائع الجيش.. هدفان في دقيقتين وسباق بين الفريقين للتقدم..شاهد

AdvertisementS

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

كيف نجحت الدولة في تجنب السيناريو الأوروبي والأمريكي مع كورونا.. رئيس الوزراء يوضح

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

شاهد| دفاع مودة الأدهم يعلن عن مفاجأة عقب الحكم عليها بالحبس سنتين

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

نقابة المهن الموسيقية توضح الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

كنت مصابا بفيروس سي.. أحمد موسى ينهار من البكاء على الهواء.. تفاصيل بالفيديو

اخبار الفن .. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى .. زكى فطين عبد الوهاب يدخل قبر والده .. شيرين تهاجم يوسف الشريف

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم

طرق منزلية فعالة لـ علاج الفشل الكلوى

جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد