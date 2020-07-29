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أخبار البلد

للتقارب بين الشعبين.. بروتوكول تعاون بين "الحلم الإفريقي" ومنظمة النيل بجنوب السودان | صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:30 م
الحلم الأفريقي
الحلم الأفريقي
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أمينة الدسوقى
وقعت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، بروتوكول تعاون مع منظمة منظمة النيل الشبابية لأعمال التنمية " ADF" الجنوب سودانية، لدعم التقارب والعمل الإفريقي وعلى رأسها إعادة تأهيل أطفال الشوارع في جنوب السودان.

وقالت سالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إن هذا التعاون يأتي ضمن أنشطة المؤسسة الرئيسية في دعم التقارب بين الشعوب الإفريقية في مختلف المجالات ودعم تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي، موضحة أن هذه التعاون يشمل العديد من المجالات على رأسها دعم  رواد الأعمال من الشباب وأيضا دعم المرأة وتعليم الفتيات. 

وأضافت في بيان صحفي اليوم، أن هذا البروتوكول سيعمل خلال الـ 6 أشهر المقبلة على إعادة تأهيل أطفال الشوارع الأقل امتيازًا في جنوب السودان، وتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، والحوارات بين الأجيال، وتمكين المرأة وتعليم الفتيات.  

من جانبه أكد المدير العام منظمة النيل الشبابية لأعمال التنمية، جون يوهانيس ماقوك، إن هذا التعاون يهدف إلى العمل المشترك على مستوى الدولتين لخدمة الشعبين خاصة في مجالات التعليم والشباب والعمل المشترك من أجل المرأة. 

وقع البروتوكول في جنوب السودان، بحضور رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي، سالي عاطف، والمدير العام منظمة النيل الشبابية لأعمال التنمية، جون يوهانيس ماقوك وأيضا المدير العام لمنظمة NYDA يوال قاتكوث إلى جانب مديري المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
للتقارب بين الشعبين.. بروتوكول تعاون بين "الحلم الإفريقي" ومنظمة النيل بجنوب السودان | صور
للتقارب بين الشعبين.. بروتوكول تعاون بين "الحلم الإفريقي" ومنظمة النيل بجنوب السودان | صور
للتقارب بين الشعبين.. بروتوكول تعاون بين "الحلم الإفريقي" ومنظمة النيل بجنوب السودان | صور
للتقارب بين الشعبين.. بروتوكول تعاون بين "الحلم الإفريقي" ومنظمة النيل بجنوب السودان | صور
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