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رياضة

الأهلي يفقد جهود ياسر إبراهيم 3 أسابيع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.


وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية.


وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في مباراة الجونة الودية مساء أمس، وغادر الملعب على أثرها.


واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.
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