الأهلي يفقد جهود ياسر إبراهيم 3 أسابيع

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.
وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية.
وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في مباراة الجونة الودية مساء أمس، وغادر الملعب على أثرها.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.