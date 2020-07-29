ترامب يهدد بإجراءات أمنية قاسية في بورتلاند حال لم تنته الاحتجاجات والعنف

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باتخاذ مزيد من الإجراءات في بورتلاند بولاية أوريجون؛ لإنهاء الاحتجاجات العنيفة المستمرة في المدينة إذا لم يفعل قادة الولايات والقادة المحليون أي شيء لمعالجة هذه القضية.





وقال ترامب في تغريدة اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على تويتر: إذا لم يوقف العمدة والحاكم الجريمة والعنف من الأناركيين والمحرضين على الفور، فإن الحكومة الفيدرالية ستدخل وتقوم بالمهمة التي كان من المفترض أن تقوم بها سلطات إنفاذ القانون المحلية''.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال حاكم ولاية أوريجون كيت براون إن إدارة ترامب وافقت على البدء في الانسحاب التدريجي لضباط إنفاذ القانون الفيدراليين الذين أرسلوا إلى بورتلاند لمنع المشاغبين من الإضرار بالممتلكات الفيدرالية.

ومع ذلك ، قال وزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف إن العملاء الفيدراليين سيبقون في بورتلاند حتى تتوقف الهجمات ضد الممتلكات الفيدرالية.

وقال وولف إن براون وافق على تكليف المزيد من أفراد شرطة الولاية في وسط مدينة بورتلاند لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية على تأمين الممتلكات والشوارع ، بما في ذلك الممتلكات الفيدرالية.



وقال عمدة براون وبورتلاند تيد ويلر إن وجود الشرطة الفيدرالية في المدينة قد أشعلت التوترات وسط احتجاجات على مستوى البلاد في أعقاب وفاة الأمريكي الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في 25 مايو أثناء تقييده من قبل الشرطة. تحولت العديد من الاحتجاجات إلى أعمال شغب اكتملت بالعنف ضد ضباط الشرطة والمدنيين ، وكذلك أعمال التخريب والحرق العمد والنهب.