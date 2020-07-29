إيران تطلق صواريخ باليستية من باطن الأرض خلال مناورات عسكرية بمياه الخليج.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها إطلاق القوات المسلحة الإيرانية صواريخ باليستية "من باطن الأرض" في اليوم الأخير لمناورات عسكرية أجرتها في مياه الخليج، وفق وسائل إعلام إيرانية.





ويأتي الكشف عن هذه الصواريخ غداة تفجير الحرس الثوري الإيراني مجسما لحاملة طائرات أمريكية قرب مضيق هرمز، الذي يعد ممر الطاقة المهم عالميًا.





وأظهرت صور نشرتها القناة التلفزيونية الرسمية ألسنة لهب وغبار ودخان وشيئًا أشبه بأربع قذائف، تتصاعد في الهواء من أرض صحراوية.





وفي رسالة نشرت في موقع "سباه نيوز"، قال الحرس الثوري الإيراني إنّها "المرة الأولى في العالم" التي ينفّذ خلالها إطلاق صواريخ بهذا الشكل، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



