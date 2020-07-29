بعد مجمع السينمات| طلعت مصطفى توقع عقدًا مع"ماكس"لافتتاح فرعه بـ أوبن اير مول مدينتي

وقعت مجموعة طلعت مصطفى العقارية عقدا مع سلسلة محلات الأزياء الشهيرة " ماكس " لتشغيل فرع ضخم لها على مساحة 1310 امتار مربعة بمبنى E بجوار كارفور مدينتي، والذي يعمل منذ أكثر من عام مع افتتاح المرحلة الأولى للأوپن آير مول .





وقع العقد كل عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ومولدهارمينون، المدير الإقليمى لشركة لا ندمارك جروب بمصر .





فرع "ماكس" الجديد بالأوبن آير مول الفرع الثامن في القاهرة والثالث عشر في مصر ، ويعزز الفرع الجديد ريادة "ماكس" عبر توفير الملابس والأزياء التي تحاكي آخر صيحات الموضة بجودة ممتازة وأسعار مناسبة .





ويعرض الفرع الجديد لـ "ماكس" أحدث مجموعات العلامات التجارية للرجال والنساء والأطفال بالإضافة إلى الأحذية والاكسسوارات .









ويعد فرع "ماكس" بالأوبن آير مول مساحة تسوق أنيقة وعصرية بتصميم يهدف إلى توفير الراحة عند التسوق ، وتحديث وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.









وتم تأسيس ماكس في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004 ، وتعتبر علامة التجزئة الرائدة والأكثر ثقة في مجال الأزياء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا. ويقدم ماكس خدماته لقطاعات واسعة عبر السوق ، حيث يتم إطلاق الأزياء المتجددة للنساء والرجال والأطفال بالإضافة إلى الأحذية والاكسسوارات وبعض المنتجات المخصصة للاستخدامات المنزلية . ويستمد ماكس نجاحه من الأزياء والمنتجات ذات الجودة العالية التي يقدمها لعملائه ، والتي تم تصميمها داخليًا وتصنيعها بمعايير جودة صارمة . ويعتبر ماكس جزءًا من مجموعة لاند مارك العالمية ، إحدى أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المنطقة .









وقال الرئيس الإقليمى لشركة لاندمارك جروب بمصر : "نحن سعداء جدا بالدخول في شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى ، وفتح المتجر رقم 1 في أحدث مركز تجاري لمجموعة طلعت مصطفى ، الأوبن آير مول. ومع إطلاق هذا المتجر الجديد ، ارتفع العدد الإجمالي لفروع ماكس في مصر إلى 13 ، وسيتم الاستمرار فى المزيد من الافتتاحات.





يذكر انه منذ ايام تم افتتاح مجمع سينمات بنفس الاير مول بمدينتى على اعلى مستوى و يضم 15 قاعة عرض ، منهم قاعة عرض VIP بالإضافة إلى توافر كراسي D box لتتيح نظام مشاهدة تفاعليا مع بعض الافلام، ليشعر المشاهد انه وسط أحداث الفيلم..وتم تزويد قاعات مجمع السينمات بأحدث التقنيات وشاشات العرض في الشرق الأوسط .





ويمتد الأوپن آير مول الذي يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الاوسط على مساحة 404,000 أمتار مربعة، بالإضافة إلى أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6000 سيارة، وبمساحة إيجارية 92,000 متر مربع. ويتكون المول من 8 مبانٍ مختلفة مطلة على المساحات الخضراء الفريدة والبحيرات الصناعية التي تحتضن المول، مما يتيح للزوار تجربة تسوق فريدة في الهواء الطلق، ليكون بمثابة طفرة في عالم التسوق والترفيه داخل مصر والمنطقة العربية.





ويتوافر بالأوبن آير مول عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول.





ويضم الأوپن آير مول مجمع سينمات ضخم، بعدد 15 شاشة عرض سينمائية بأحدث تقنيات العرض الخاصة ، وتم افتتاحه رسميًا. كما سيضم المول عددًا كبيرًا من العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء، الآثاث والملابس الرياضية.. وغيرهم، بالإضافة إلى منطقة مطاعم بها أشهر سلاسل المطاعم المحلية والعالمية، بالاضافة إلى أول وأكبر مجمع ترفيهي من نوعه بمصر، ويعد واحدًا من أكبر المجمعات الترفيهية بالشرق الأوسط، للألعاب الخاصة بجميع الأعمار.





ويخدم الأوپن آير مول ما يقرب من 4 ملايين ونصف المليون نسمة حيث يقع في قلب مناطق شرق القاهرة حيث مدينة الرحاب، والقاهرة الجديدة، مصر الجديدة/مدينة نصر والعاصمة الجديدة.