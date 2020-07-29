ننشر أسماء خريجي كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة

قدمت كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة التهنئة للخريجين من أبناء العام الأكاديمي 2019 - 2020 ، وتخرج هذا العام 58 طالبا وطالبة من مختلف برامج الماجستير والشهادات اللاهوتية وشهادة الخدمة الكنسية.
وشهد العام الدراسي الحالي تخرج 12 طالبا يمثلون الدفعة 149 من برنامج ماجستير اللاهوت والرعاية، و37 طالبا وطالبة من برنامج ماجستير الآداب في اللاهوت بمختلف تخصصاته، و7 طلاب من برنامج ماجستير القيادة والإدارة - إنجليزي، وطالب واحد من برنامج شهادة الدراسات اللاهوتية للخريجين، كما تم تخريج طالبة واحدة من برنامج شهادة في الخدمة الكنسية.
وأسماء الطلاب الناجحين ببرنامج ماجستير اللاهوت والرعاية هم، إبراهيم ناجح مرزوق، أسعد تقى أسعد، أمبجد ميخائيل غهيم، أندرو نشأت زاخر، بيتر جاد الرب تامر، بيتر عادل وديع، سامح مندى ولسن تكلا، ماجد مريد منير، مودي عادل رمزي، مينا مجدي نصيف، نظمي فوزي حنا، هاني بارح جاب الله.
وفي برنامج ماجستير القيادة والإدارة إنجليزي تم إعلان نجاح كل من، آفرايم نشأت جرجس وجيرالدين سمير فهيم، وريمون ظريف عياد، وسالي سمير رشدي، وماجي سمير رشدي، وماريان عادل كامل، ومنى سلامة مجلي، وفي برنامج الشهادة العامة في الدراسات اللاهوتية تم إعلان نجاح الطالب عادل فؤاد يوسف، وفي برنامج شهادة في الخدمة الكنسية تم اعلان نجاح الطالبة إيناس إدوارد داوود.
اما في برنامج ماجستير الآداب في اللاهوت تم إعلان نجاح كل من، أشرف بديع بسطاروس، وإفرايم نشأت أمين، واماني خلف ساويرس، وأمير سمير واجيم، واندرو صفوت ذكي، وأيمن ممدوح يعقوب، وبولس فاضل جبرائيل، وجورج طلعت أمجد، وحنان عزيز عبد المسيح، ودينا هانى نجيب، ورانيا راجي سعيد، وروماني فكرى سمير، وريموند سمعان عبده اقلاديوس، وزاهي عزيز سمعان، وساندى سامى عبدالمسيح، وصفوت أنور ذكي.
كذلك تم إعلان نجاح فاتن صفوت نخلة، وفادى وجدى جرجس، وفيكتور إيليا حنا، وكريستين روماني شاكر، وكلودي فاروق ناعوم، ولوريس عوض إبراهيم، ولوسي ذكي جيد، وماجد توفيق فهمى، وماجد نادى فهيم، ومارى عادل عزيز، ماريان حنا روزفلت، ومايكل محسن زاهر، ومدحت عيد ثابت، ومدحت مراد جاب الله، ومرثا بارح هارون، ونادره إميل عزت، ونجوى سامى تادرس، هانى إبراهيم ناروز، وهبة مريد هيجى، ووئام سليم اسكندر، ويوسف صموئيل لطفى.
وشهد العام الدراسي الحالي تخرج 12 طالبا يمثلون الدفعة 149 من برنامج ماجستير اللاهوت والرعاية، و37 طالبا وطالبة من برنامج ماجستير الآداب في اللاهوت بمختلف تخصصاته، و7 طلاب من برنامج ماجستير القيادة والإدارة - إنجليزي، وطالب واحد من برنامج شهادة الدراسات اللاهوتية للخريجين، كما تم تخريج طالبة واحدة من برنامج شهادة في الخدمة الكنسية.
ومن المقرر الإعلان عن الخريجين من برنامج ماجيستير اللاهوت نهاية سبتمبر المقبل، كما يوجد بعض الطلاب الذين سيستوفون متطلبات التخرج خلال صيف 2020، وسيتم تقديم أسمائهم للمجلس في جلسته القادمة مع خريجي برنامج ThM .
وأسماء الطلاب الناجحين ببرنامج ماجستير اللاهوت والرعاية هم، إبراهيم ناجح مرزوق، أسعد تقى أسعد، أمبجد ميخائيل غهيم، أندرو نشأت زاخر، بيتر جاد الرب تامر، بيتر عادل وديع، سامح مندى ولسن تكلا، ماجد مريد منير، مودي عادل رمزي، مينا مجدي نصيف، نظمي فوزي حنا، هاني بارح جاب الله.
وفي برنامج ماجستير القيادة والإدارة إنجليزي تم إعلان نجاح كل من، آفرايم نشأت جرجس وجيرالدين سمير فهيم، وريمون ظريف عياد، وسالي سمير رشدي، وماجي سمير رشدي، وماريان عادل كامل، ومنى سلامة مجلي، وفي برنامج الشهادة العامة في الدراسات اللاهوتية تم إعلان نجاح الطالب عادل فؤاد يوسف، وفي برنامج شهادة في الخدمة الكنسية تم اعلان نجاح الطالبة إيناس إدوارد داوود.
اما في برنامج ماجستير الآداب في اللاهوت تم إعلان نجاح كل من، أشرف بديع بسطاروس، وإفرايم نشأت أمين، واماني خلف ساويرس، وأمير سمير واجيم، واندرو صفوت ذكي، وأيمن ممدوح يعقوب، وبولس فاضل جبرائيل، وجورج طلعت أمجد، وحنان عزيز عبد المسيح، ودينا هانى نجيب، ورانيا راجي سعيد، وروماني فكرى سمير، وريموند سمعان عبده اقلاديوس، وزاهي عزيز سمعان، وساندى سامى عبدالمسيح، وصفوت أنور ذكي.
كذلك تم إعلان نجاح فاتن صفوت نخلة، وفادى وجدى جرجس، وفيكتور إيليا حنا، وكريستين روماني شاكر، وكلودي فاروق ناعوم، ولوريس عوض إبراهيم، ولوسي ذكي جيد، وماجد توفيق فهمى، وماجد نادى فهيم، ومارى عادل عزيز، ماريان حنا روزفلت، ومايكل محسن زاهر، ومدحت عيد ثابت، ومدحت مراد جاب الله، ومرثا بارح هارون، ونادره إميل عزت، ونجوى سامى تادرس، هانى إبراهيم ناروز، وهبة مريد هيجى، ووئام سليم اسكندر، ويوسف صموئيل لطفى.