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أخبار العالم

وزير الدفاع التركي يعترف بدور بلاده في مساعدة الوفاق بـ ليبيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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شريف سيد
اعترف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، بالدور الذي لعبته بلاده في ليبيا في إعادة سيطرة ميليشيات الوفاق على العاصمة الليبية طرابلس. 

وقال آكار في تصريحات صحفية: "قوات حفتر كانت على وشك السيطرة على العاصمة طرابلس، إلا أن الدعم التركي للحكومة أسفر عن تغيير موازين القوى في البلاد". 

وتابع أن هدوءًا جزئيًا يسود ليبيا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل جهدها لجعل وقف إطلاق النار مستمرًا، وبالتالي تأمين الاستقرار في ليبيا.

ورصدت مواقع المراقبة الجوية في العالم، اليوم الأربعاء، استمرار نقل تركيا للمرتزقة من غازي عنتاب التركية إلى الأراضي الليبية، وذلك عبر طائرات النقل الجوي العسكري. 

ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة "فورين  بوليسي" الأمريكية في تقرير لها أن مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بتوقيع عقوبات على تركيا بسبب الحرب في ليبيا.

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