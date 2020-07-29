يغفلها الجميع.. الإفتاء تشير إلى فئات تحتاج إلى الأضاحي والصدقات

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء استحبوا ترديد كلمة التوحيد فى يوم عرفة ، وأن الله يغفر لعباده فى هذا اليوم.









وأضاف عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الجميع عليه أن يعمل كل شيء جميل غدًا.









وأوضح، أن الشيطان فى يوم عرفة يكون غاضبًا، لما يقوم به المسلمون فى هذا اليوم العظيم.









وأشار مجدي عاشور ، إلى أنه لابد ألا تقتصر العبادات على الأذكار و الشعائر فقط ويجب أن تتوسع فى الصدقات، مؤكدًا أن هناك موظفين يحتاجون الصدقات أكثر من الموجودين فى الشارع.









ولفت عاشور إلى أن، الشخص الموجود فى الشارع يراه الكثير ولكن الموجودين فى البيوت من الأرامل والمساكين يحتاجون الصدقات، ولذلك على المواطنين البحث عنهم.



