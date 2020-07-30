جهاز حماية المستهلك يحكم الرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية غير المرخصة

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ نحو 52 حملة متنوعة في 17 محافظة ونجاحه في ضبط 357 مخالفة منها 83 محضرا فى مجال الأغذية واللحوم، و 92 محضر عدم اعلان عن الاسعار، و 82 محضرا لعدم اتباع الاشتراطات الصحية ، و 13 محضرا للبيع بأزيد من الاسعار.





وأوضح الجهاز أنه تم ضبط 12 طن دواجن منتهية الصلاحية ، و 9 اطنان لحوم فاسدة ، و 1440 لتر لبن غير صالح للاستخدام الادمى بالمحافظات ، وضبط 24 طن ملح و 16500 علبة سجائر تم حبسها عن البيع.









وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار الحملات المكثفة لضبط الاسواق بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، وصحة وسلامة المستهلك المصري علي رأس أولوياتنا .







