الأوقاف: نقل صلاة عيد الأضحى من السيدة نفيسة بعدد محدود.. وباقي المساجد تكتفي بالتكبيرات

قال عبد الله حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، إنه لن يتم فتح المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية لتأدية صلاة عيد الأضحى .





وأضاف عبد الله حسن في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"بناء على إجراءات لجنة مكافحة كورونا سيتم نقل صلاة عيد الاضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين مثلما حدث في عيد الفطر ".





وتابع عبد الله حسن: أن "باقي المساجد تكتفي برفع التكبيرات العيد دون فتح المسجد للمصلين".





وأكمل عبد الله حسن: "أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور والهدف من تلك الإجراءات هو الحفاظ على حياة المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا".





ودعا عبد الله حسن: "نسأل الله ان يعجل برفع الوباء والبلاء عن مصر والعالم".