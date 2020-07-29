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الأوقاف: نقل صلاة عيد الأضحى من السيدة نفيسة بعدد محدود.. وباقي المساجد تكتفي بالتكبيرات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:52 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
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هاني حسين
قال  عبد الله حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، إنه لن يتم فتح المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية لتأدية صلاة عيد الأضحى .

وأضاف  عبد الله حسن  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"بناء على إجراءات لجنة مكافحة كورونا سيتم نقل صلاة عيد الاضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين مثلما حدث في عيد الفطر ".

وتابع عبد الله حسن: أن "باقي المساجد تكتفي برفع  التكبيرات العيد  دون فتح المسجد للمصلين".

وأكمل عبد الله حسن: "أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور والهدف من تلك الإجراءات هو الحفاظ على حياة المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا".

ودعا عبد الله حسن: "نسأل الله ان يعجل برفع الوباء والبلاء عن مصر والعالم".
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