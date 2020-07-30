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ماذا يعني تثبيت «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر.. أستاذ تمويل يجيب

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهمية تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "b+"، فل ظل المرحلة الحالية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه يعنى أنه ما زال الاقتصاد المصري يتمتع بقوة في الأسواق الدولية ودرجة عالية من الجاذبية.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن كل تعاملات الاقتصاد مع المجتمع الخليجي عندما يكون جيدا تكون قدرة تعامل الاقتصاد مع المجتمع الدولي ميسرة.
وأشار إلى أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشجع مؤسسات الاستثمار العالمية في الاستثمار بالسوق المصرية ويزيد من جاذبية أدوات الطرح التي تطرحها الحكومة ويوفر مزيدا من التمويلات.

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