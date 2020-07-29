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تكلفت 3.8 مليار.. إنجازات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تكليف رئاسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، مضيفا أن المبادرة تعمل بخطوات سريعة لمواجهة الفقر في القرى المصرية بمختلف المحافظات. 

وأضاف جاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايه عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة منحازة للفئات الأكثر احتياجا والاهتمام بالفئات التي عانت كثيرا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع باقي المبادرات مثل تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات. 

وتابع الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة لها ثلاث تدخلات الأول تدخل خدمي من صرف صحي وخدمات صحية وغيرها، وتدخل ثاني مع الفئات الأكثر هشاشة، وتدخل ثالث اقتصادي مع الفئات الأكثر احتياجات. 

وأكمل الدكتور، أن عدد القرى والأسر التي استفادت من المبادرة حتى اليوم وصلت فيها إلى المرحلة الأولى في ١١ محافظة اغلبهم في الصعيد ووصلت لقري كانت بعيدة تماما عن اليد التنموية للدولة وتكلفت ٣.٨ مليار جنيه. 

و أشار الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة بدأت بالفعل باستثمارات تقدر ب ٨ مليار جنيه وسنبدأ فيها بعد العيد الأضحى مباشرة. 

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