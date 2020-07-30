السعودية: ضبط أكثر من 900 مخالف لتعليمات دخول مكة المكرمة خلال الحج

أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ضبط 936 مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة.





من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مساعد قائد قوات أمن الحج، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، قوله "حج هذا العام أعدت له خطة استثنائية تضمنت كافة المهام التي يقوم بها منسوبو القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ومن بينها مهمة يوم التروية واستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم".





وأضاف "روعي فيها التركيز على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع وضع آلية للدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام تبدأ من الساحات بتخصيص مجموعة من المسارات في ساحتي المسجد الغربية والجنوبية وفي الأبواب الخاصة بالدخول والخروج".





وتابع "هناك مسارات في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف، وبما يساعد في تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد المكاني مع وضع مسارات في الطواف والمسعى حفاظًا على أمن وسلامة ضيوف الرحمن".





وأكد اللواء الأحمدي، أن الاستعدادات بدأت منذ ‏الإعلان عن موسم الحج الاستثنائي لهذا العام، وذلك بما يكفل أداء ضيوف الرحمن لنسكهم بكل يسرٍ وسهولة مع‏ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة.



