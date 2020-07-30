AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتين وغرامات مالية على اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:06 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي أن حالة مختار مختار المدير الفني للفريق الأول باتت مستقرة حتى الآن .

وأضاف خالد مهدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه سيتم عمل مسحة طبية أخرى للتأكد من شفاء مختار مختار الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وتابع:"9 لاعبين أخرين سيتم إجراء عمل مسحة طبية لهم للتأكد من شفائهم بشكل نهائي بفيروس كورونا قبل خوض التدريبات الجماعية استعدادا لإستئناف الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل .

وأوضح خالد مهدي أنه طالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتين له بالدوري المصري بسبب الإصابات العديدة بين اللاعبين 

وتابع:" خوض مباريات الدوري في مواعيدها أمرا صعبا واتحاد الكرة لم يرد على الطلب المقدم حتى الآن ".

وأشار إلى توقيع عقوبة مالية على اللاعبين في حالة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة آخري .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربي: جاهزون لبدء التدريبات.. وندعم الدولة في أي قرار

قبل استئناف التدريبات .. مسحات طبية للاعبي الإنتاج الحربي

تحروا الدقة.. الإنتاج الحربي: نتيجة تحليل باسم مرسي لفيروس كورونا سلبية

نادي الإنتاج الحربي يعقد اجتماعًا بعد إصابة 18 فردا في الفريق بفيروس كورونا

الإنتاج الحربي يكشف التطورات الصحية لـ مختار مختار بعد إصابته بـ كورونا

خالد مهدي: حالة مختار مختار جيدة.. ومسحة جديدة غدًا للاعبي الإنتاج.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الداخلية الكويتي يقدم بلاغًا ضد نفسه

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

عن هجوم عنصري على عامل رعاية أسود| مذيعة في BBC تتلفظ بكلمة خارجة على الهواء..شاهد

الصحة: تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و37 وفاة

مخالفات البناء.. برلمانى: المسئولية مشتركة بين مالكى الشقة والعقار فى التصالح.. فيديو

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور