الإنتاج الحربي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتين وغرامات مالية على اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي أن حالة مختار مختار المدير الفني للفريق الأول باتت مستقرة حتى الآن .





وأضاف خالد مهدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه سيتم عمل مسحة طبية أخرى للتأكد من شفاء مختار مختار الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.





وتابع:"9 لاعبين أخرين سيتم إجراء عمل مسحة طبية لهم للتأكد من شفائهم بشكل نهائي بفيروس كورونا قبل خوض التدريبات الجماعية استعدادا لإستئناف الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل .





وأوضح خالد مهدي أنه طالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتين له بالدوري المصري بسبب الإصابات العديدة بين اللاعبين





وتابع:" خوض مباريات الدوري في مواعيدها أمرا صعبا واتحاد الكرة لم يرد على الطلب المقدم حتى الآن ".





وأشار إلى توقيع عقوبة مالية على اللاعبين في حالة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة آخري .