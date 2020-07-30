باحث بالصحة النفسية: مهنة الخاطبة غير قانونية وتهدف إلى الربح ..فيديو

أكد الدكتور ممدوح قناوي، باحث في الصحة النفسية، أن مكاتب الزواج المنتشرة عبر الإنترنت أو المكاتب التقليدية جميعها تعمل بدون الحصول على تراخيص أو مراقبة من الدولة.





وأضاف "قناوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الأمر يجعلها خطرا شديدا على المجتمع.





وتابع باحث فى الصحة النفسية، أن "مهنة الخاطبة" غير قانونية، خاصة وأنها تهدف إلى الربح، ومعظم المعلومات التي توفرها هذه المهنة تحتوي على أخطاء أو قد تكون غير دقيقة، فضلًا عن أنها تخالف القانون.



