خدمة لبلادي وتعبيرا عن رؤى الشباب.. مشاهير يعلنون انضمامهم لـ مستقبل وطن

"مسئولية مجتمعية جديدة.. خدمة لبلادي وتعبيرا عن رؤى الشباب.." هكذا أعلن عدد من المشاهير في الوسط الرياضي والفني و"اليوتيوبرز"، انضمامهم لحزب "مستقبل وطن"، وذلك عن طريق أمانة الشباب المركزية برئاسة محمد الجارحي.





وضمت قائمة المنضمين كلا من:

- الإعلامية شيما صابر

- الفنان محمد الشرنوبي

- الصحفي كريم سعيد

- المرشدة السياحية أسما رؤوف

- الصحفي مصطفى طنطاوي

- مذيع الراديو خالد جواد

- الإعلامية لميس سلامة

- نسرين نجاتي

- الإعلامية بسنت الحسيني

- محمد الكيلاني بطل ماراثون كايرو رانرز من ذوي الاحتياجات الخاصة

- جيانا فاروق بطلة الكاراتيه

بطل رفع الأثقال محمد ايهاب

- الإعلامية بسنت عماد

- المذيعة نيرمين شريف

-محمد مجاهد

-أندرو أشرف

- علي غزلان

- محمد فكري

- أسامة بدران

- تامر بشير









وكتب جميع المنضمين لأمانة الشباب المركزية منشورًا موحدًا "مسؤولية مجتمعية جديدة ورغبة مني في خدمة بلادي والمساهمة في التعبير عن رؤى شباب مصر".





وأضافوا "أعلن بكل سعادة وفخر انضمامي لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن تحت قيادة محمد الجارحي أمين شباب

الجمهورية".