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مرأة

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:32 ص
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
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هاجر هانئ
شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام، بصورة جديدة لها خلال ظهور على إحدى الشواطئ والاستمتاع بالإجازة الصيفية.

تألقت زوجة خالد سليم فى الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت جيبة طويلة باللون الأبيض و نسقت معها بلوزة ذا اكمام مكشوفة اتسمت بالألوان المبهجة  كما تميزت بصيحة الأوف شولدر.

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ولم تتكلف زوجة خالد سليم فى ارتداء الاكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، فيما أكملت إطلالتها بقبعة أنيقة مصنوعة من الخوص و ارتتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها.

كما بدت زوجة خالد سليم فى الصور بخصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي.


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A post shared by Khairia Hesham Ali (@khairiaali) on

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