بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

شاركت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام ، بصورة جديدة لها خلال ظهور على إحدى الشواطئ والاستمتاع بالإجازة الصيفية. الاجتماعىأنستجراموالاستمتاعبالإجازة





تألقت زوجة خالد سليم فى الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت جيبة طويلة باللون الأبيض و نسقت معها بلوزة ذا اكمام مكشوفة اتسمت بالألوان المبهجة كما تميزت بصيحة الأوف شولدر.





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ولم تتكلف زوجة خالد سليم فى ارتداء الاكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، فيما أكملت إطلالتها بقبعة أنيقة مصنوعة من الخوص و ارتتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها.





كما بدت زوجة خالد سليم فى الصور بخصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي.







