بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس

حرصت خيرية عليعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام بصورة جديدة لها برفقة زوجها خلال تواجدهما فى باريس.

ظهرتفى الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع سترة قطنية باللون البيج و نسقت معهما جاكيت فرو باللون البيج أيضا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدتعلى خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.