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مرأة

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:04 ص
.زوجة خالد سليم
.زوجة خالد سليم
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هاجر هانئ
حرصت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام بصورة جديدة لها برفقة زوجها خلال تواجدهما فى باريس.

ظهرت زوجة خالد سليم فى الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع  سترة قطنية باللون البيج و نسقت معهما جاكيت فرو باللون البيج أيضا.

ونسقت زوجة خالد سليم حقيبة متوسطة الحجم تتناسب مع ملابسها العصرية، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

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