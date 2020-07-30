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رياضة

كهربا: سأستمر في الأهلي حتى لو هشيل الكرة ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن موقفه من الاحتراف في الفترة الحالية، قائلا إنه محترف في المارد الأحمر ولن يفكر في الرحيل مطلقا.

وأضاف كهربا في تصريحات تلفزيونية على قناة "الأهلي"، أنه يرغب في البقاء في النادي لـ 10 سنوات وليس 4 سنوات فقط، مؤكدا أنه سيستمر في النادي حتى لو اُضطر إلى "حمل الكرات".


وتابع كهربا أن حلمه هو التتويج مع الأهلي بـ كافة البطولات التي يشارك بها، لافتا إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر يدعمه ويسانده كثيرا.

وأوضح أن خلال فترة لعبه لـ الزمالك كانت جماهير الأهلي تدعمه دائما.

واختتم أن الفريق يسعى بشدة لـ التتويج بـ دوري ابطال افريقيا حيث الجميع يتدرب بشدة وتركيز لحسم اللقب.

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