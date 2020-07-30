كهربا: سأستمر في الأهلي حتى لو هشيل الكرة ..فيديو

كشف محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي

الأهلي

عن موقفه من الاحتراف في الفترة الحالية، قائلا إنه محترف في المارد الأحمر ولن يفكر في الرحيل مطلقا.