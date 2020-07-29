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رياضة

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:55 م
ياسر إبراهيم وحمدي
ياسر إبراهيم وحمدي فتحي
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محمد رشاد
كشفت قناة النادي الأهلي مدة غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز ، بعدما تعرض للإصابة فى أربطة الكاحل خلال مباراة فريقه الودية أمام الجونة والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 9 من أغسطس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

وقال مراسل برنامج "السادسة" الذي يعرض على قناة "الأهلي": "ياسر إبراهيم سيعود للفريق بعد أقل من أسبوعين".

وتابع: "حمدي فتحي سيعود للتدريبات بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى إذا كانت المسحة التي خضع لها سلبية".

وكان حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي قد أصيب بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي وابتعد عن المشاركة في تدريبات فريقه.
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