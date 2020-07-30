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أخبار العالم

5752 إصابة و485 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية في بيانات جديدة نشرتها مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، تسجيل 5752 إصابة و485 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5752، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 408449.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 485 حالة، ليبلغ نقطة 45361.

وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ4 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر 669 ألف شخص حول العالم، وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس نحو 17 مليون إصابة.
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