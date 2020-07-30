بـ كمامة سوداء ونار.. شاهد إطلالة غريبة لـ أحمد العوضي عبر إنستجرام

شارك الفنان احمد العوضي جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





Thanks taha 🔥🔥". وظهر احمد العوضي في الصورة بإطلالة غريبة بكمامة سوداء وفي الخلفية نار، معلقًا عليها "





وانهالت عليه تعليقات متابعيه ومنها " علي وضعك يا نجم ، منور الدينا ، نجم النجوم".





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وشارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".





مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.