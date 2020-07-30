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فن

بـ كمامة سوداء ونار.. شاهد إطلالة غريبة لـ أحمد العوضي عبر إنستجرام

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:41 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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ميرنا محمود
شارك الفنان احمد العوضي جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر احمد العوضي  في الصورة  بإطلالة غريبة بكمامة سوداء وفي الخلفية نار، معلقًا عليها "Thanks taha 🔥🔥".

وانهالت عليه تعليقات متابعيه ومنها "علي وضعك يا نجم ، منور الدينا ، نجم النجوم".

اقر ايضا :
وشارك  أحمد العوضى، في بطولة مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.
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Thanks taha 🔥🔥

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

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