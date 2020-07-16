أحمد العوضي يقضي عطلته الصيفية.. والجمهور نفسنا نشوفك بتضحك

شارك الفنان احمد العوضي جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر احمد العوضي بالصورة على البحر أثناء قضاء عطلته الصيفية، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وكان منها "التكشيرة دي مش لايقة على البحر خالص" و "يارب تضحك" و" على وضعك يا نجم".





وشارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".





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مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.





