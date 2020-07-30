فاوتشي يحذر من كورونا: الكارثة لم تأتِ بعد

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن ذروة تفشي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة لم تأتِ بعد رغم عدد الإصابات الكبير الذي تسجله يوميا.





وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، حيث قارب عدد الحالات المصابة على 4.5 مليون إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى أكثر من 150 ألف وفاة.





وحث "فاوتشي"، على ضرورة الالتزام بخمسة مبادئ لمنع حدوث طفرات في الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات.





وأكد أن المبادئ الخمسة هي "ارتداء الأقنعة بشكل عام، تجنب الازدحام، التباعد الجسدي لستة أقدام على الأقل، نظافة اليدين، وتجنب الحانات أو إغلاقها قدر الإمكان".





ودعا فاوتشي ولايات أوهايو وتينيسي وكنتاكي وإنديانا إلى توخي الحذر، لتجنب حدوث طفرة في حالات كوفيد-19 كما حدث في الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد، وفقًا لشبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية.