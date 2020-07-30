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أخبار العالم

مصر تسجل 409 إصابات جديدة بكورونا و37 حالة وفاة وأمريكا تسحب 12 ألف عسكري من ألمانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وزيرا خارجية الإمارات ومصر يبحثان العلاقات وأوضاع المنطقة
السعودية تستضيف مؤتمرا لدعم السلام في السودان
الأردن يجري انتخابات برلمانية في 10 نوفمبر
الكويت تسمح بالسفر في ظل كورونا.. وتستثني 8 دول
عقوبات أمريكية تستهدف نجل الأسد والجيش السوري
بريطانيا تدرس فرض قيود جديدة على القادمين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 9 حالات اصابة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 37 حالة، مشيرةً إلى خروج 1066 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين الى 37025 حالة.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد،، بحث خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير خارجية مصر، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

كما بحث وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره المصري عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا و سبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية، فيما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود الكبيرة و الخيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن السعودية أعلنت أنها ستستضيف  في الثاني عشر من أغسطس، مؤتمرا للمانحين لدعم عملية السلام في السودان، حيث من المتوقع  أن تشارك في المؤتمر الذي يعقد بتقنية الفيديو كونغرس أكثر من 40 دولة ومنظمة، بهدف تقديم الموارد اللازمة لدعم عملية السلام والاستقرار في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.

وذكرت "القبس" أن الأردن حدد العاشر من نوفمبر موعدا لإجراء انتخابات برلمانية وذلك بعد ساعات من صدور مرسوم ملكي يقضي بإجراء الانتخابات، وذلك في وقت تواجه فيه الدولة المعتمدة على المساعدات الخارجية انكماشا اقتصاديا حادا بسبب مرض كوفيد-19 ووسط تصاعد حدة التوتر بشأن خطوة إسرائيلية محتملة من جانب واحد لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "الراي" إن الكويت أعلنت أنها سمحت للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دول عدة، اعتبارا من الأول من أغسطس، باستثناء القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

وأفادت "الأنباء" بأن الولايات المتحدة ضمت ى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عامًا، وفرقة من الجيش السوري، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن نيتها سحب 11 ألفًا و900 من جنودها من ألمانيا، لإعادة نشر جزء منهم في بلجيكا وإيطاليا، فيما أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الهدف من هذه الخطوة استراتيجي، لا سيما في إطار الردع ضد روسيا.

وأشارت "الراي" إلى بريطانيا تعتزم فرض إجراءات العزل الذاتي  لمدة أسبوعين على الأشخاص القادمين من بعض الدول الأوروبية، في ظل تزايد مستويات تفشي فيروس كورونا، حيث قال زير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، يوم الأربعاء، إن القرار البريطاني يأتي إثر ارتفاع مستويات تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وكرواتيا وبلجيكا.
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