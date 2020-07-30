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اقتصاد

الفدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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وكالات

أبقى الفدرالي الأميركي على معدل الفائدة قرب المستويات الصفرية دون تغيير كما كان متوقعا، مؤكدا على الحفاظ على تلك المستويات حتى تكون لديه ثقة بأن الاقتصاد في مسار نحو تحقيق أهداف المجلس بشأن التوظيف واستقرار الأسعار

وقال الفدرالي في بيان أن سيقوم باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم المزيد من التحسن في الاقتصاد. 


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وأضاف أن البطالة ارتفعت إلى حد ما في الأشهر الأخيرة لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في بداية العام، مشيرا إلى مسار الاقتصاد سيعتمد إلى حد كبير على مسار جائحة فيروس كورونا

وثبت الفدرالي حجم مشترياته من الأصول عند 120 مليار دولار شهريا شاملة سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراقا مالية مدعومة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار. 

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