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رياضة

استعدادا لاستئناف الدوري السعودي.. 61 حكما أجنبيا يصلون الرياض

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:52 ص
حكام الدوري السعودي
حكام الدوري السعودي " أرشيفية"
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محمد السعيد
وصل 61 حكما أجنبيا إلى العاصمة السعودية الرياض أمس، الأربعاء، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري السعودي.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن 61 حكما أجنبيا وصلوا إلى الرياض، أمس الأربعاء، وفقا لخطة العمل التنفيذية المقرر من قبل رابطة دوري المحترفين، بعد قرار استئناف الدوري.


وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يدير الحكام الأجانب بعض المباريات في الجولات المقبلة من مسابقة الدوري، وفقا للطبات التي تلقتها لجنة الحكام من الأندية الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام أجانب.


يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.


ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
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