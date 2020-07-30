محافظ الشرقية: غرامة 5 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المجازر مفتوحة على مدار الساعة للمواطنين وسيتم توقيع مخالفات وغرامات تصل إلى 5 آلاف، لافتًا إلى أن هناك لجان ستمر لمتابعة عمليات الذبح خارج المجازر وسيتم عمل محضر تلوث بيئة لكل من يخالف اجراءات الذبح داخل المجازر.









وأضاف محافظ الشرقية، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجازر مفتوحة بالمجان من قبل أذان الفجر، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الغرامات على المخالفيت للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.









وتابع أن المسئولين فى الوحدات المحلية لن يحصلوا على إجازات فى عيد الاضحى المبارك، وغرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، منوهًا إلى أن الإجازات ستتم بعد العيد تعويضًا عن فترة العيد.









وأوضح أن هناك لجنة مشكلة منذ أكثر من 3 أشهر للمرور على المستشفيات والتأكد من توفر المستلزمات الطبية واحتياجات الأطباء، مؤكدًا أنه يتم التواصل مع وزارة الصحة باستمرار.