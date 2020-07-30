AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: غرامة 5 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المجازر مفتوحة على مدار الساعة للمواطنين وسيتم توقيع مخالفات وغرامات تصل إلى 5 آلاف، لافتًا إلى أن هناك لجان ستمر لمتابعة عمليات الذبح خارج المجازر وسيتم عمل محضر تلوث بيئة لكل من يخالف اجراءات الذبح داخل المجازر.


وأضاف محافظ الشرقية، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجازر مفتوحة بالمجان من قبل أذان الفجر، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الغرامات على المخالفيت للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.


وتابع أن المسئولين فى الوحدات المحلية لن يحصلوا على إجازات فى عيد الاضحى المبارك، وغرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، منوهًا إلى أن الإجازات ستتم بعد العيد تعويضًا عن فترة العيد.


وأوضح أن هناك لجنة مشكلة منذ أكثر من 3 أشهر للمرور على المستشفيات والتأكد من توفر المستلزمات الطبية واحتياجات الأطباء، مؤكدًا أنه يتم التواصل مع وزارة الصحة باستمرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: تجهيز المجازر للعمل 24 ساعة خلال أيام العيد

خلال عيد الأضحى.. فتح مجازر الشرقية بالمجان طوال أيام العيد وحظر الذبح بالشوارع

طوارئ بالشرقية.. ننشر استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك

الطب البيطري: الذبح مجانًا داخل المجازر طوال أيام العيد.. فيديو

منح مجانية وغرامات مالية.. كيف استعدت الجيزة لـ عيد الأضحى؟

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بالوحدة المحلية بالبلاشون بلبيس

ترشيحاتنا

شاهد.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة من الحرم

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة

احتفالا بمئوية ميلاد فريد شوقي.. قصص الحب والزواج في حياة وحش الشاشة

نتنياهو وجانتس يتفقان على إنشاء مطبخ أمني مصغر للقرارات الحساسة

دعاء يوم عرفة للصائمين.. مستجاب لنيل كافة الخيرات

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور