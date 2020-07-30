مستشار مفتي الجمهورية: من نوى الحج هذا العام فله الأجر.. ولا يستحب السلف من أجل الأضحية.. الذبيحة تتعرض لعذابيين.. فيديو









قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التكبير لا يرتبط بالصلاة، فالمواطن يكبر من فجر يوم عرفة حتى رابع يوم العيد.









وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الله قال من أحيا يوم العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب.













قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء استحبوا ترديد كلمة التوحيد فى يوم عرفة، وأن الله يغفر لعباده فى هذا اليوم.









وأضاف عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الجميع عليه أن يعمل كل شيء جميل غدًا.





















قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة وليست فريضة.









وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن من يصوم غدًا يكفر الله له سنة ماضية وسنة مقبلة.

















قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العام الحالي يشهد حج استثنائي، ولكن الأهم أن الحج لم يلغى هذا العام رغم فيروس كورونا.





وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الزحام له رونقه، ولكن هذا العام مختلف وهناك تنظيم من المملكة العربية السعودية.









رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال " هل يجوز ان يحصل المسلم على أموال من شخص من أجل أن أضحي" ورد قائلا : " الاستلاف غير مستحب، ولكن إذا كان للمواطن أموال أو مكافأة أو أى شئ سيحصل عليه بعد مدة معينة ويريد أن يستلف ويضحى فمن الممكن ولكن الأفضل أن يضحي إذا كان معه مال ، وإذا لم يكن سيحصل على الأجر بالنية".





وقال إن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم سن لـ الحيوان خلال أضحية العيد تمت لكي يكون بالحيوان لحم ويستطيع المسلم أن يوزع على الفقراء.

















قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم سنا لـ الحيوان خلال أضحية العيد، لكي يكون بالحيوان لحم ويستطيع المسلم أن يوزع على الفقراء.









وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الإفتاء قالت إن العجل الذي يزيد وزنه على 400 كيلو من الممكن أن يضحى به حتى وإن لم يكمل عمره عامين.



