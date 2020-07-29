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مجدي عاشور: الإمام الشافعي استحسن تكبير المصريين في العيد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:36 م
مجدي عاشور
مجدي عاشور
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البهي عمرو
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة وليست فريضة.


وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن من يصوم غدًا يكفر الله له سنة ماضية وسنة مقبلة.


وأوضح عاشور، أن هناك تكبيرات قام بترديدها المصريون منها :" الله أكبر كبيرا .. اللهم صل على سيدنا محمد .. وعلى آل سيدنا محمد"، وأن الإمام الشافعى استحسن تكبير المصريين فى العيد.


وأشار إلى أن، التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة، سواء صلى المواطن الفجر فى البيت أو فى المسجد".


ولفت مجدي عاشور ، إلى أن، تكبير المسلمين يكون مشاركة لـ المسلمين الموجودين فى السعودية.

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