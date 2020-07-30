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فن

سوسن بدر لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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منار نور
هنات الفنانة سوسن بدرى متابعها بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك .

ونشرت الفنانه سوسن بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قالة : "كل سنة وانتم وكل أحبابكم طيبين وبخير وفي صحة وسعادة".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.


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