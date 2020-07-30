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برلمان

برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية في العيد لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:36 ص
الناب جون طلعت
الناب جون طلعت
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فريدة محمد
طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف دور الأجهزة الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك، مشددا على أهمية متابعة المجازر أثناء ذبح الأضاحي، لمنع انتشار العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقال النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، الخميس: "مازلنا في فترة مواجهة مع كورونا، لذلك فمن الضروري متابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى وفي مقدمتها منع التجمعات".


وأكد جون طلعت، أن احتفالات المصريين بالعيد تكون بالتجمعات في الأماكن العامة مثلا السينمات وغيرها مما يتطلب الرقابة عليها لمنع التزاحم، لافتا إلى ضرورة التركيز كذلك تكثيف الحملات على الرحلات النيلية أثناء العيد.


وأضاف: "بالفعل هناك تراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إلا أننا يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار العدوى".
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