نصائح هامة من محافظة الجيزة لمنع تفشي كورونا خلال عيد الأضحى المبارك

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص التهنئة للشعب المصرى العظيم وأبناء محافظة الجيزة بمناسبة عيد الاضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأمنها واستقرارها .





أكد محافظ الجيزة أن هذا العام هو إستثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع مشيرًا إلي أن الدولة لم تدخر جهدًا فى وضع الخطط الاستباقية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع مؤكدًا على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين .





وناشد محافظ الجيزة المواطنين باتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة، ويجب إتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .



والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها .





بالإضافة إلى الحد من التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد، في اللقاء وتحية الناس لتخفيف انتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة .





وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الاماكن العامه المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها .



كما تناشد محافظة الجيزه المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق، مثل مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنه وتثبيط المناعه والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات، نظرًا لأنهم الفئات الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس .





وتؤكد محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ حملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة التزام المحلات والمنشآت بالإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها لمكافحة تفشى فيروس كورونا سواء بمواعيد الغلق أو بالطاقة الاستيعابية للمنشآت التجارية والمحال وعدم وجود أى تجمعات بالإضافة إلى متابعة غلق الحدائق والمتنزهات.

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